В Казахстане и странах Центральной Азии робототехника и инженерия стремительно развиваются. В связи с этим в обществе всё чаще возникает главный вопрос – отнимут ли роботы рабочие места у людей или смогут полностью их заменить. На запрос корреспондента BAQ.KZ основатель фонда Ustem Foundation Нурдаулет Досмагамбетов дал чёткий ответ на этот вопрос.

По его словам, роботы не уничтожают рабочие места, они лишь меняют характер труда. Он отметил, что современные технологические изменения оказывают значительное влияние на глобальную экономику. Этот процесс часто называют «третьей» или «четвёртой индустриальной революцией». Однако ключевая проблема здесь не безработица, а трансформация рынка труда.

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь роботы заменяют работу категории «3D» (dull, dirty, dangerous –скучная, грязная и опасная). Речь идёт о тяжёлых, вредных и повторяющихся задачах, которые поддаются автоматизации.

«Люди освобождаются от такого физического труда. Передавая роботам задачи, которые они могут выполнять быстрее и эффективнее, мы можем направить человеческие ресурсы на выполнение более интеллектуальных задач», –отметил Нурдаулет Досмагамбетов.

По его словам, эти изменения приведут к появлению новых профессий. В частности, возрастёт спрос на архитекторов экосистем робототехники, инженеров по программированию автономных систем, специалистов по обработке данных.

Таким образом, количество рабочих мест не сокращается –меняется их качество: увеличивается число высокооплачиваемых, безопасных и интеллектуальных профессий. Эксперт также считает, что роботизация в первую очередь будет внедряться в опасных отраслях. Среди них –шахты, подземные тоннели, тяжёлые производственные работы и различные инспекционные службы.

Кроме того, он напомнил, что подобные изменения уже происходили в истории. В период индустриальных революций некоторые профессии исчезали, но на их месте появлялись новые.

«Например, раньше существовало множество профессий, связанных с конным транспортом. Позже их заменили водители и технические специалисты. Так же и современные изменения открывают новые возможности», – подчеркнул он.

Нурдаулет Досмагамбетов также отметил особую роль образования в этом процессе. Подводя итог, эксперт подчеркнул, что роботы не оставят людей без работы, а лишь изменят содержание труда.