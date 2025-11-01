Заместитель акима Алматинской области Гани Майлыбаев провел инспекцию ряда образовательных учреждений в Талгарском и Илийском районах, где зафиксированы нарушения сроков и качества капитального ремонта. Во время обходов Гани Майлыбаев осмотрел не только учебные помещения, но и подвалы, чердаки, инженерные сети, обращая внимание на техническое состояние объектов и скрытые дефекты, передаёт BAQ.KZ.

Первым объектом инспекции стала средняя школа №20 в Илийском районе, где после ремонта выявлены проблемы с инженерными коммуникациями — протекающие канализационные трубы, коррозия газопровода и незащищённый канализационный люк. Заместитель акима поручил устранить нарушения в кратчайшие сроки и отметил, что при реализации проектов необходимо уделять внимание качеству сейсмоукрепления и безопасности учащихся.

"Основные работы выполнены, но довести объект до идеального состояния необходимо в кратчайшие сроки. Финансирование выделено вовремя, и теперь важно, чтобы был результат", — подчеркнул Гани Майлыбаев.

Следующим пунктом инспекции стала школа №12 села Нура Талгарского района, где капитальный ремонт затянулся из-за недобросовестного подрядчика — компании Sheberbuild. После расторжения контракта с ней в июне 2025 года заключено новое соглашение, однако готовность объекта пока составляет лишь около 80%.

Особое внимание замакима уделил школе №10 села Белбулак, где работы также выполняет Sheberbuild. Несмотря на предписание суда завершить ремонт до 30 октября, объект остаётся в неудовлетворительном состоянии: часть окон не установлена, отопление не подключено, отделочные работы заморожены. Подрядчик испытывает финансовые трудности, рабочие не получают зарплату.

"Если у подрядчика возникают сложности, он не должен ждать, пока всё дойдёт до суда. Государство готово помогать, но без ответственности исполнителей и постоянного контроля результата ни одно дело не будет доведено до конца", — заявил Майлыбаев.

По итогам инспекции заместитель акима дал конкретные поручения: ежедневно предоставлять фото- и видеоотчёты о ходе работ, провести ревизию инженерных сетей, а также обеспечить стабильную работу отопительных систем.