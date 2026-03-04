  • Главная
  Замглавы МИД Казахстана обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Замглавы МИД Казахстана обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Собеседники подтвердили приверженность реализации ранее достигнутых договорённостей.

Сегодня 2026, 22:04
Фото: МИД РК

В Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Бакаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Али Акбаром Джоукаром, передает BAQ.KZ.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Как отметили в ведомстве, собеседники подтвердили приверженность реализации договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне между Казахстаном и Ираном. 
 

