Замглавы МИД Казахстана обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
Собеседники подтвердили приверженность реализации ранее достигнутых договорённостей.
Сегодня 2026, 22:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 22:04Сегодня 2026, 22:04
128Фото: МИД РК
В Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Бакаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Али Акбаром Джоукаром, передает BAQ.KZ.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Как отметили в ведомстве, собеседники подтвердили приверженность реализации договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне между Казахстаном и Ираном.
Самое читаемое
- Дыры в плитах и отсыревшие стены: Дом в Астане отказываются признавать аварийным
- В Актюбинской области опровергли информацию о дефиците социального хлеба
- В акимате Шымкента начали служебную проверку после резонансного видео в соцсетях
- Сборная Казахстана вошла в топ-4 рейтинга УЕФА по футзалу
- Катар нанес удар по Ирану в ответ на атаки по Дохе