В Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Казахстана Алибека Бакаева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана Али Акбаром Джоукаром, передает BAQ.KZ.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Как отметили в ведомстве, собеседники подтвердили приверженность реализации договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне между Казахстаном и Ираном.

