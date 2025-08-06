На ветеринарном контрольном пункте "Нұр-Жолы" в Панфиловском районе Жетысуской области сотрудники Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК предотвратили попытку незаконного транзита крупной партии замороженного мяса птицы, передаёт BAQ.KZ.

В рамках ветеринарного контроля была задержана партия из 42,2 тонны замороженного куриного филе без кожи и костей, следовавшего из Китая в Туркменистан. Причиной послужило нарушение временных ограничений, установленных на ввоз и транзит отдельных видов продукции птицеводства.

В соответствии с правилами, в страну запрещено ввозить и провозить транзитом продукцию, не прошедшую термическую обработку при температуре не менее 70°C, а также инкубационные яйца, пух и перо, корма и оборудование, бывшее в употреблении.

В отношении нарушителя – физического лица – составлен административный протокол, а весь груз возвращён в страну отправления.

Комитет ветеринарного контроля напоминает участникам внешнеэкономической деятельности о необходимости строго соблюдать ветеринарно-санитарные требования, действующие на территории Казахстана.