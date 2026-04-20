«Заморозка и комиссии»: Bereke Bank прокомментировал жалобы клиентов

В социальных сетях распространяется информация о якобы «обнулении» счетов клиентов в казахстанском Bereke Bank. Пользователи утверждают, что банк блокирует доступ к средствам и взимает высокие комиссии. В самой финансовой организации эти заявления опровергли, передает корреспондент BAQ.KZ.

В частности, в Threads появились сообщения о том, что банк якобы применяет схему, при которой счета отдельных клиентов замораживаются, отключается интернет-банкинг, а вывести деньги можно только при личном визите в офис.

Также утверждается, что для предотвращения вывода средств банк якобы вводит комиссию до 50% от суммы наличных в месяц, в результате чего счета «обнуляются».

Официальная позиция банка

В Bereke Bank заявили, что работают строго в рамках законодательства Казахстана и не применяют практику «обнуления» счетов.

«В отдельных случаях для ограниченного круга клиентов, как резидентов, так и нерезидентов, могут применяться стандартные меры безопасности. Такие меры носят точечный и превентивный характер и направлены на обеспечение стабильности операций и защиту интересов клиентов», – сообщили в банке.

В организации подчеркнули, что информация о списании средств в пользу банка не соответствует действительности.

«Банк не «обнуляет» счета и не извлекает выгоду из ограничений. Если деловые отношения прекращаются, средства переводятся на специальный счет для технического обеспечения их возврата. Все удержанные комиссии являются возвратными», – отметили в Bereke Bank.

Как вернуть деньги

В банке пояснили, что клиент может в любой момент получить свои средства после прохождения процедуры идентификации.

«При прекращении обслуживания клиент может обратиться в офис банка для верификации, что гарантирует получение денег именно владельцем, а не мошенником, и вывести всю сумму в полном объеме в любой другой банк», – заявили в финансовой организации.

В Bereke Bank отдельно подчеркнули, что единые требования действуют для всех клиентов – как резидентов Казахстана, так и нерезидентов.

«Мы за прозрачность и безопасность ваших финансов», – заключили в банке.

Таким образом, Bereke Bank опроверг информацию об «обнулении» счетов и заявил, что не извлекает выгоду из ограничений. В банке пояснили, что возможные блокировки связаны с мерами безопасности, а все средства клиентов сохраняются и могут быть возвращены после личной верификации.