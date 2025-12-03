Министерство энергетики РК опубликовало разъяснение по проекту приказа об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию на 2026–2032 годы, уточнив, что документ не означает семилетней заморозки цен, как сообщили некоторые СМИ, передает BAQ.KZ.

В ведомстве отметили, что согласно Закону "Об электроэнергетике" тарифы должны быть утверждены на семилетний период до окончания действия текущих, срок которых истекает в конце 2025 года.

Проект приказа фиксирует тарифы на уровне 2025 года, поскольку действует мораторий на повышение цен, а министерство юридически не вправе закладывать рост стоимости электроэнергии в нормативные акты на будущее.

"Цифры в проекте сформированы с учетом действующего поручения по обеспечению макроэкономической стабильности. В условиях моратория на повышение цен ведомство не может предусматривать плановое увеличение тарифов. Документ отражает текущие ценовые параметры и соответствует действующим ограничительным мерам", — сообщили в министерстве.

При этом законодательство предусматривает возможность корректировки предельных тарифов, если энергопроизводящие организации докажут изменение объективных рыночных факторов и необходимость покрытия экономически обоснованных затрат.

Именно поэтому интерпретация документа как "семилетней заморозки" тарифов не является корректной: проект фиксирует текущую ситуацию, но не исключает изменений после окончания моратория.

Министерство подчеркивает, что продолжает курс на обеспечение стабильности энергоснабжения и защиту интересов потребителей, сохраняя тарифы на действующем уровне.