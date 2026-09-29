Заморозки до -4 и ветер до 20 м/с ожидаются в Казахстане

В ряде регионов Казахстана 30 сентября ожидаются сильный ветер, грозы, туман и заморозки. Одновременно на значительной части страны сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В области Жетысу прогнозируется северо-восточный ветер. В районе Алакольских озер его порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке – высокая.

В Жамбылской области днем на западе, юге и в горных районах ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром в горных районах возможен туман. Северо-восточный ветер на юго-западе и в горных районах усилится до 15–20 метров в секунду. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Дожди и грозы также прогнозируются в Туркестанской области – на севере, юге и в горных и предгорных районах. Ветер местами усилится до 15–20 метров в секунду. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральной части – высокая.

В Мангистауской области ночью на западе и юге прогнозируются дождь и гроза. Северо-западный и восточный ветер на северо-востоке региона может усилиться до 15–20 метров в секунду. В отдельных районах сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области синоптики предупреждают о высокой пожарной опасности, на юге – чрезвычайной. В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман, на юге и востоке сохранится высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью на севере прогнозируются заморозки до 2 градусов. На востоке сохранится высокая, а на западе, юге, северо-востоке и в центре – чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На юге региона ночью возможны заморозки до 1 градуса, а днем на юге и востоке порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду.

Сильный ветер с порывами до 15–20 метров в секунду также прогнозируется в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай. В отдельных районах ночью ожидаются заморозки до 2–4 градусов.