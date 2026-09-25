Заморозки, дожди и мокрый снег: какой будет погода в Казахстане на выходных

В предстоящие выходные, 26-27 сентября, в Казахстане ожидается похолодание. В ряде регионов ночью температура опустится ниже нуля, а в горах Алматинской области дождь может перейти в снег.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погоду на большей части страны будет определять северо-западный антициклон. Он принесет преимущественно сухую погоду и понижение температуры воздуха.

На западе и северо-западе Казахстана осадков не ожидается. 27-28 сентября сухая погода установится также на севере, востоке и юго-западе страны.

При этом на востоке, в центре, южных и юго-восточных регионах прохождение атмосферных фронтов принесет дожди с грозами.

В горных районах Алматинской области в ночные часы возможны осадки в виде дождя и снега.

Еще одним признаком похолодания станут ночные заморозки. На севере и востоке страны они ожидаются на протяжении всего прогнозируемого периода. 27-28 сентября температура ниже нуля возможна также на северо-западе и в центре Казахстана. Ночью прогнозируются заморозки до 1-3 градусов.

В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман. В большинстве областей усилится ветер, а на юге страны возможна пыльная буря.