Заморозки прогнозируются в Казахстане в выходные
На Казахстан надвигается антициклон.
Сегодня, 15:53
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Сегодня, 15:53Сегодня, 15:53
152Фото: Pixabay
Прогноз погоды по Казахстану на 24-26 мая 2025 года предоставили синоптики, передаёт BAQ.KZ.
Жаркое лето никак не придет в северные регионы Казахстана.
Вслед циклону, принесшему дожди с грозами практически на всю территорию страны, начинает смещаться северный антициклон, который обусловит прекращение осадков в западных регионах, и существенное понижение температуры воздуха в северных.
25 мая в Западно-Казахстанской области, 25 мая в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областях, 26 мая в Павлодарской области в ночные часы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
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