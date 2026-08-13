Заморозят ли кадровые назначения в силовых структурах Казахстана
В Центре по борьбе с дезинформацией СЦК при Президенте РК ответили на сообщения.
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В мессенджерах распространяется недостоверная информация о якобы введении в Казахстане моратория на увольнения и кадровые перемещения сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, а также военнослужащих.
Что говорится в сообщении
В распространяемом тексте утверждается, что с ноября 2026 года по февраль 2027 года якобы будет запрещено увольнять сотрудников и проводить кадровые перестановки в силовых и специальных государственных структурах.
Авторы сообщения ссылаются на Закон РК от 3 июня 2026 года №295-VIII «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства Республики Казахстан».
Есть ли такой мораторий
Как сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией, указанный закон действительно существует, однако положений о введении подобного моратория в нем нет.
В документе не содержится норм, запрещающих увольнения, переводы, назначения или другие кадровые перемещения в период с ноября 2026 года по февраль 2027 года.
Почему сообщение оказалось недостоверным
Еще одним признаком фейка стало отсутствие в распространяемом тексте обязательных реквизитов документа.
В сообщении не указаны государственный орган, который якобы издал распоряжение, дата и номер документа, конкретная норма законодательства и должностное лицо, от имени которого дано поручение.
При этом реальный нормативный акт использовали для придания достоверности информации, которой в нем на самом деле нет.
Центр по борьбе с дезинформацией призвал не распространять подобные сообщения без предварительной проверки источника и реквизитов на официальных государственных информационных ресурсах.
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