Заместитель председателя Национального банка Казахстана Берик Шолпанкулов вызвал бурную реакцию после неожиданного признания на брифинге: он не знает, сколько стоят продукты, потому что за покупками не ходит, этим занимается его супруга, передает корреспондент BAQ.KZ.

"Не могу сказать, в связи с тем, что домашними процессами занимается супруга. Я не хожу по магазинам в рамках того, что продовольственный пакет обеспечивает моя супруга. У нее дубликат моей карточки, она спокойно ходит", - сказал Шолпанкулов.

На уточнение, сколько он в месяц тратит на еду, замглавы Нацбанка снова развёл руками.

"Я вам сказал, у нее дубликат моей карточки. Я даже не слежу, сколько она тратит", - сказал он.

Другие журналисты выразили недоумение: сколько должен зарабатывать запред Нацбанка, чтобы не отслеживать сколько денег тратиться с его дубликата карты.

"Уже плакать хочется от того, что наши руководители, принимающие финансовые решения не знают цен. Как будто вы в какой-то оторванной реальности живете", - сказала журналистка.

"Вы замужем? Ваш муж ходит на рынок и покупает продукты? В основном ходит супруга. Сказать, что моя супруга оторвана и она тратит направо и налево, нет такого. Моя супруга тратит ровно столько, сколько необходимо семье. Поэтому нет такого, что она не отслеживает. Она тоже не оторвана от земли, что она может баснословную сумму потратить на продукты. Прежде всего, она хранитель очага... Это доверие супруге. Если ты не доверяешь той, на ком женился, то это какая семья. Она не может тратить больше положенного. Это не только на продукты питания. Это откладывание средств на детей, на обучение детей, на отдых... Это же процессы накопления", - сказал Берик Шолпанкулов.

На просьбу озвучить размер своей заработной платы Шолпанкулов отказался отвечать, сославшись на подписанное соглашение о конфиденциальности.

Ранее депутаты Мажилиса обвинили правительство в росте цен на говядину.

О том, как изменились цены на продукты питания за год, и как с этим справляются казахстанцы, можно прочитать здесь.