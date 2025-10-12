В Вонджу (Южная Корея) завершился престижный юниорский турнир ITF Juniors категории J300, который часто называют неофициальным чемпионатом Азии среди игроков до 18 лет. Победителем соревнования стал казахстанский теннисист Зангар Нурланулы, занимающий 23-е место в мировом рейтинге ITF Juniors, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В финале Нурланулы встретился с представителем Китайского Тайбэя Куан Чеу Ченом (41-я позиция). Матч получился уверенным для казахстанца: он с самого начала контролировал ситуацию, стабильно подавал и агрессивно действовал на приёме. В итоге Зангар оформил титул победой — 7:6, 6:2.

Для Нурланулы это уже седьмой трофей на турнирах ITF Juniors и второй подряд успех на харде: неделю назад он выиграл соревнование категории J200 в Чхунчхоне. Победная серия молодого казахстанца на хардовых покрытиях достигла 11 матчей подряд, подтверждая его один из лидирующих статусов в мировом юниорском теннисе.