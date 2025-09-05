  • 5 Сентября, 11:39

Зангар Нурланулы вышел в полуфинал юниорского US Open

Исторический успех Казахстана.

Фото: ktf.kz

Зангар Нурланулы стал первым казахстанским теннисистом, пробившимся в полуфинал одиночного разряда юниорского US Open, передает BAQ.KZ.

На кортах Флашинг-Медоус он уверенно обыграл 13-го сеянного россиянина Тимофея Дерепаско со счётом 6:2, 6:4, демонстрируя зрелую и агрессивную игру с самого начала матча.

Эта победа стала настоящим прорывом для казахстанского юниорского тенниса и открывает новую страницу в его истории. В полуфинале Зангар встретится с победителем матча между первой ракеткой мира ITF Juniors болгарином Иваном Ивановым и немецким теннисистом Максимом Шонхауесом.

