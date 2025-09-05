Зангар Нурланулы вышел в полуфинал юниорского US Open
Исторический успех Казахстана.
Сегодня, 11:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:03Сегодня, 11:03
126Фото: ktf.kz
Зангар Нурланулы стал первым казахстанским теннисистом, пробившимся в полуфинал одиночного разряда юниорского US Open, передает BAQ.KZ.
На кортах Флашинг-Медоус он уверенно обыграл 13-го сеянного россиянина Тимофея Дерепаско со счётом 6:2, 6:4, демонстрируя зрелую и агрессивную игру с самого начала матча.
Эта победа стала настоящим прорывом для казахстанского юниорского тенниса и открывает новую страницу в его истории. В полуфинале Зангар встретится с победителем матча между первой ракеткой мира ITF Juniors болгарином Иваном Ивановым и немецким теннисистом Максимом Шонхауесом.
Самое читаемое
- Когда начнется продажа билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- Юный теннисист из Казахстана ворвался в четвертьфинал US Open
- Трагедия в Лиссабоне: фуникулер "Глория" сошел с рельсов, есть погибшие
- Халатность, которая убивает: первый казахстанский фильм-катастрофа вышел в прокат
- Степь в огне: в Костанайской области спасатели борются с сильным пожаром