Зангар Нурланулы вышел во второй круг юниорского Уимблдона

18-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы успешно начал выступление на юниорском Уимблдоне-2026, выйдя во второй круг турнира. В матче первого круга казахстанец, получивший восьмой номер посева, встречался со словаком Леоном Слободой.

Поединок продолжался 2 часа 28 минут и завершился победой Нурланулы в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Таким образом, Зангар Нурланулы пробился во второй круг юниорского турнира серии «Большого шлема».

Следующим соперником казахстанца станет австралиец Дэниель Жовановски.