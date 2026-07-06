Зангар Нурланулы вышел во второй круг юниорского Уимблдона
Сегодня 2026, 01:21
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Сегодня 2026, 01:21Сегодня 2026, 01:21
117Фото: ФТК
18-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы успешно начал выступление на юниорском Уимблдоне-2026, выйдя во второй круг турнира. В матче первого круга казахстанец, получивший восьмой номер посева, встречался со словаком Леоном Слободой.
Поединок продолжался 2 часа 28 минут и завершился победой Нурланулы в трех сетах — 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Таким образом, Зангар Нурланулы пробился во второй круг юниорского турнира серии «Большого шлема».
Следующим соперником казахстанца станет австралиец Дэниель Жовановски.
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