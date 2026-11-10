Умное колено: житель Алматы занимается спортом после аварии

38-летний житель Алматы после ДТП лишился ног и заново учился ходить. Сегодня он передвигается сам и даже занимается спортом. Протезы ему подобрали и изготовили в Национальном научном центре развития сферы социальной защиты Министерства труда.

После обследования мужчине сделали протезы бедра и голени, в том числе протез бедра с микропроцессорным коленным модулем. После изготовления и подгонки он начал учиться ходить.

«Первое время было непросто привыкнуть к изменениям. Самым важным для меня было снова научиться самостоятельно ходить. Специалисты объясняли каждый этап, помогали привыкнуть к протезу. Сейчас я могу самостоятельно передвигаться, заниматься повседневными делами и спортом», – рассказал пациент.

С каждым пациентом работает команда. Врач-ортопед оценивает здоровье, состояние культи и уровень активности, инженер-технолог рассчитывает параметры протеза, механик-протезист изготавливает и подгоняет его, а реабилитолог учит ходить и постепенно расширять движения.

«Каждый пациент приходит со своей историей и индивидуальными особенностями. При выборе протеза мы учитываем не только медицинские показатели, но и то, насколько человек активен, какие задачи выполняет в повседневной жизни. Важно, чтобы протез был удобным, функциональным и соответствовал возможностям пациента», – отметил заместитель генерального директора центра, курирующий протезно-ортопедическую помощь, Усама Абу Джазар.

За девять месяцев 2026 года за протезно-ортопедической помощью в центр обратились 280 человек. 185 из них нуждались в протезах после ДТП, производственных и бытовых травм или болезней, которые привели к ампутации.

В центре ставят современные коленные модули, силиконовые чехлы, углепластиковые стопы и другие комплектующие, а еще ремонтируют, модернизируют и подгоняют уже имеющиеся протезы.

Как получить протез бесплатно

Протез за счет государства положен тем, у кого есть на это право по закону и соответствующая рекомендация в индивидуальной программе абилитации и реабилитации. Оформить документы можно в местном отделе занятости и социальных программ, в ЦОНе или на портале eGov.kz.

Поставщика можно выбрать на Портале социальных услуг. Государство возмещает стоимость в пределах гарантированной суммы, а если выбранный протез дороже, разницу человек доплачивает сам.

После оформления документов пациент проходит консультацию и медико-техническую комиссию, где определяют нужный вид протеза. Изготовление и подгонка обычно занимают от 5 до 15 дней.