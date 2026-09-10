Коррекционные занятия для 204 детей с особыми образовательными потребностями в Меркенском районе проводились короче установленного норматива. Нарушения выявила прокуратура района, передает BAQ.KZ.

Проверка касалась работы КГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции».

Такие кабинеты работают с детьми, у которых есть нарушения речи, слуха, зрения, задержка психического развития и другие особенности. С ними занимаются логопеды, дефектологи и психологи, а объем и содержание занятий определяются индивидуально для каждого ребенка.

По нормативным требованиям продолжительность одного коррекционного занятия в зависимости от возраста ребенка должна составлять от 35 до 45 минут. По утвержденному расписанию специалисты кабинета проводили занятия по 30 минут.

При норме в 45 минут ребенок недополучал треть занятия.

Помимо этого, объем часов в индивидуальных программах развития планировался без учета заключений и рекомендаций специалистов. То есть количество занятий определялось не тем, что реально нужно конкретному ребенку.

Прокуратура также нашла несоответствия между самими индивидуальными программами развития, расписанием коррекционных занятий и журналами учета проведенных часов. Три документа, которые должны совпадать, показывали разные цифры.

По акту прокуратуры расписания занятий и индивидуальные программы развития привели в соответствие с законодательством.

К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлекли 15 работников учреждения.