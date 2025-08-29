В Казахстане занятость граждан на нескольких работах будут контролировать через единую электронную систему учёта трудовых договоров. Сейчас в ней зарегистрировано свыше 5 миллионов документов, охват превышает 90%. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин, передаёт BAQ.KZ.

По данным ведомства, в системе не фиксируется заработная плата, однако она позволяет отслеживать занятость граждан на нескольких местах работы.

"Если мы видим, что человек имеет трудовые договоры с несколькими предприятиями, то по закону у него должно быть не более одного места с полной занятостью, а в остальных случаях — только частичная. Такие случаи мы можем выявлять через систему учёта договоров", — отметили в министерстве.

В Минтруда подчеркнули, что в дальнейшем планируется довести показатель охвата системы до 100%.