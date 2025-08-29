Занятость казахстанцев на нескольких работах будут отслеживать онлайн — Минтруда
Однако система не фиксирует данные о заработной плате — эта информация туда не вносится.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Казахстане занятость граждан на нескольких работах будут контролировать через единую электронную систему учёта трудовых договоров. Сейчас в ней зарегистрировано свыше 5 миллионов документов, охват превышает 90%. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Олжас Анафин, передаёт BAQ.KZ.
По данным ведомства, в системе не фиксируется заработная плата, однако она позволяет отслеживать занятость граждан на нескольких местах работы.
"Если мы видим, что человек имеет трудовые договоры с несколькими предприятиями, то по закону у него должно быть не более одного места с полной занятостью, а в остальных случаях — только частичная. Такие случаи мы можем выявлять через систему учёта договоров", — отметили в министерстве.
В Минтруда подчеркнули, что в дальнейшем планируется довести показатель охвата системы до 100%.