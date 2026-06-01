Запад Казахстана подключат к единой энергосистеме страны

По поручению Главы государства в Казахстане продолжается реализация одного из ключевых инфраструктурных проектов в сфере электроэнергетики – объединение энергосистемы Западного Казахстана с Единой электроэнергетической системой страны. Проект призван укрепить энергетическую безопасность государства, повысить надежность электроснабжения регионов и создать основу для дальнейшего промышленного развития.

Центральным элементом проекта станет строительство высоковольтной линии электропередачи 500 кВ "Қарабатан – Өлке" протяженностью 604 километра. Параллельно ведутся работы по расширению подстанции "Өлке" и строительству новой подстанции "Қарабатан".

Сегодня проект находится в активной фазе реализации. На строительных площадках завершена подготовка территории, поставлено основное оборудование, на трассу будущей линии доставлена большая часть необходимых материалов и металлоконструкций. Монтажные работы одновременно ведутся на нескольких участках.

Оператором проекта выступает системный оператор национальной энергосистемы АО "KEGOC".

Завершение строительства запланировано на конец 2027 года.

Как отмечают в компании, реализация проекта позволит существенно усилить энергетический потенциал западных регионов страны.

"После ввода объекта пропускная способность сети позволит передавать до 500 МВт мощности. Это даст возможность покрыть перспективный дефицит электроэнергии в регионе, повысить надежность электроснабжения Актюбинского энергоузла, а также увеличить выдачу мощности электростанций Атырауской и Актюбинской областей", – сообщили в KEGOC.

Помимо решения текущих энергетических задач, проект откроет дополнительные возможности для развития промышленности и привлечения инвестиций. Новая инфраструктура позволит подключать перспективные предприятия и обеспечивать энергией крупные производственные объекты на западе страны.

По мнению специалистов отрасли, значение проекта выходит далеко за рамки отдельных регионов.

"Объединение энергосистем особенно важно в условиях роста промышленного производства и увеличения нагрузки на энергетическую инфраструктуру. Оно позволит более эффективно перераспределять мощности между регионами и повысит устойчивость всей энергосистемы страны", – отмечают эксперты.

Фактически речь идет о формировании единого энергетического пространства Казахстана, где регионы будут связаны общей сетью и смогут оперативно поддерживать друг друга в периоды пиковых нагрузок или дефицита мощности.

В условиях растущего потребления электроэнергии, запуска новых производств и реализации крупных инвестиционных проектов создание такого энергетического каркаса становится важным условием устойчивого экономического роста страны на долгосрочную перспективу.