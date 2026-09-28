Более 40 мастеров из Западно-Казахстанской области за два дня продали в Астане авторские работы и продукцию региональных брендов на сумму свыше 5 млн теңге. Ярмарку посетили около 3 тысяч человек.

На площадке Qazaq Creative Hub собрались представители традиционных ремесел, художники, ювелиры, дизайнеры, мастера по обработке дерева и кожи.

Они представили авторские изделия, национальное наследие региона и местные бренды.

Для посетителей провели мастер-классы по изготовлению музыкальных инструментов, работе с деревом и созданию изделий национального декоративно-прикладного искусства.

Отдельной частью программы стал показ коллекций местных дизайнеров. Свои работы представили модный дом «Мария ханым», центр моды AS_brands.kz и центр моды «ДариЛили».

Еще один блок посвятили историко-культурному наследию Западно-Казахстанской области. Гостям представили проекты областного историко-краеведческого музея «Балбалтас баяны» и «Музей мұрасы». Посетители посмотрели и мультфильм «Долана».

Выставка «Жайық толқыны» прошла 26 и 27 сентября в рамках республиканского проекта Creative Aimaq при поддержке Министерства культуры и информации.

Проект рассчитан на поддержку региональных креаторов, продвижение отечественных брендов, расширение возможностей для продажи творческой продукции, популяризацию национального наследия и развитие креативного предпринимательства.