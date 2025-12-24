На станции метро Абай в Алматы произошла внеплановая остановка поезда, передает BAQ.KZ. Пассажиры почувствовали резкий запах гари, похожий на перегрев или короткое замыкание проводки. Часть людей осталась в вагонах, другие вышли на платформу.

Как сообщили в Алматинском метрополитене, запах появился около 18:04. Машинист оперативно остановил состав и высадил пассажиров. Уже в 18:20 поезд направили в депо для проверки, сейчас проводится компьютерная диагностика. В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы уточнили, что на вызов сразу выехали спасатели. По итогам осмотра открытого горения обнаружено не было, угрозы для пассажиров не зафиксировали.

Для перевозки людей задействовали резервный поезд, движение восстановили примерно за 15 минут. Сейчас метро работает в штатном режиме. Администрация подземки извинилась перед пассажирами за временные неудобства.