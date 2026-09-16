«Запах нечистот»: подозрительный сток заметили у Малой Алматинки

В Алматы заметили подозрительный сток с неприятным запахом в районе Верхнего Горельника. В социальных сетях предположили, что вода может попадать в Малую Алматинку из поврежденной гофры.

Что сообщил очевидец

Пользователь Threads рассказал, что во время прогулки к Медео со стороны Верхнего Горельника заметил рядом со строящимся гостиничным комплексом поврежденную гофрированную конструкцию.

По словам автора публикации, из нее вытекала вода с неприятным запахом, которая, как он утверждает, попадала непосредственно в реку Малая Алматинка.

К публикации были прикреплены фотографии и видео с места.

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Что показала проверка

В Управлении туризма Алматы сообщили, что информация о возможном сбросе канализационных стоков не подтвердилась.

Специалисты обследовали указанный участок и установили, что конструкция, попавшая на фото, не является канализационной трубой.

«Указанная на фото гофрированная конструкция не является канализационной трубой – это защитная гофра для кабеля», – сообщили в ведомстве.

Откуда появилась вода?

В управлении отметили, что вода, зафиксированная на фото и видео, имеет природное происхождение.

На момент обследования сброса сточных вод на участке не выявили.

Также в ведомстве сообщили, что городские канализационные сети работают в штатном режиме.

По итогам проведенного обследования информация о сбросе канализационных стоков в реку Малая Алматинка в районе Верхнего Горельника подтверждения не получила.