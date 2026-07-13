Запастись на 6 миллиардов: Европа скупает российской газ перед запретом на его импорт

Евросоюз закупил рекордный объём сжиженного природного газа в России на 6 миллиардов евро перед вступлением в силу запрета на импорт российского газа. Интересную деталь обнаружили авторы Financial Times.

В первой половине 2026 года, по данным аналитиков, Европа приобрела почти весь СПГ, произведённый на сибирском проекте "Ямал СПГ". Руководствуясь данными исследовательской компанией Kpler, закупки достигли рекордных 9,89 миллиона тонн, то есть на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"По оценке неправительственной организации Urgewald, стоимость этих поставок могла составить до 6 миллиардов евро. Крупнейшими покупателями российского СПГ стали Франция (3,6 млн тонн), Бельгия (2,9 млн тонн) и Испания (2,7 млн тонн). Эти цифры подчёркивают ключевую роль, которую Европа по-прежнему играет в поддержании работы флагманского российского энергетического проекта, пока конфликт Москвы против Украины продолжается уже пятый год", - отмечает издание.

При этом поставки с "Ямал СПГ" в Азию в первой половине года сократились на 74%, до чуть более 510 тысяч тонн.