Запасы нефти на ключевом экспортном терминале Ирана на острове Харг заметно снизились на фоне внутренней нестабильности в стране. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.com.

По информации агентства, с начала года объемы нефти на терминале на острове Харг сократились примерно на 20 процентов. В период с 1 по 4 января снижение было особенно резким и достигало около 30 процентов. Впоследствии запасы частично восстановились, однако по состоянию на текущий момент они все еще остаются на 22 процента ниже уровня прошлого года.

Эксперты связывают происходящее с возможным перемещением нефти в более безопасные районы на фоне недавних протестов и рисков для инфраструктуры. Аналитики отмечают, что подобная динамика уже наблюдалась летом прошлого года, когда Иран ускоренно перераспределял запасы после атак и угроз со стороны США и Израиля.

Косвенным подтверждением этих процессов стало сокращение числа танкеров в районе острова Харг. Если ранее у терминала находилось до девяти судов, то сейчас их количество снизилось до четырех. При этом источники подчеркивают, что массового ухода танкеров, как это происходило в июне прошлого года, пока не зафиксировано.

По оценкам аналитиков, дальнейшая динамика запасов будет зависеть от развития внутренней ситуации в Иране и уровня рисков для экспортной логистики, включая безопасность ключевых нефтяных объектов страны.