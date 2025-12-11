  • 11 Декабря, 03:58

Запасы нефти в США снизились на 1,8 млн баррелей

Аналитики ожидали снижения на 2,3 млн баррелей.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,81 млн баррелей и составили 425,7 млн баррелей, сообщает Управление энергетической информации (EIA). Падение оказалось меньше прогнозов аналитиков, которые ожидали снижения на 2,3 млн баррелей, передаёт BAQ.KZ.

При этом в период с 24 по 28 ноября запасы нефти, наоборот, увеличились на 574 000 баррелей.

Одновременно резко выросли запасы моторного топлива. Запасы бензина увеличились на 6,4 млн баррелей, что вдвое превышает прогноз в 2,8 млн баррелей. Запасы дистиллятов, включая дизель и топочный мазут, выросли на 2,5 млн баррелей при ожидании роста на 1,9 млн.

Для сравнения, в апреле коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,6 млн баррелей, достигнув 442,3 млн баррелей, что было ниже на 4% среднего показателя для апреля за последние пять лет.

