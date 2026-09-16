Запрет на импорт стройматериалов: эксперт назвала главные риски для рынка

Ограничение на ввоз ряда строительных материалов из третьих стран может поддержать отечественные предприятия, однако по отдельным позициям способно привести к дефициту, росту цен и задержкам при сдаче объектов. Особенно чувствительными для рынка остаются листовое стекло, отделочные материалы и сухие смеси. Об этом рассказала эксперт в области строительства в интервью с корреспондентом BAQ.KZ.

Запрет введен приказом министра промышленности и строительства РК №237 от 15 мая 2026 года и действует шесть месяцев. Официально документ вступил в силу 30 мая. Ограничения касаются поставок из третьих стран и не распространяются на государства ЕАЭС.

По словам эксперта в области строительства и девелопмента BuildExpert Диляры Сейтнуровой, последствия ограничений будут существенно различаться в зависимости от конкретного материала. Казахстан практически полностью обеспечивает внутренний спрос на цемент, тогда как в сегменте стекла ситуация сложнее.

"Цемент мы почти полностью закрываем сами. В 2025 году в стране произвели рекордные 14,4 миллиона тонн, самообеспеченность составляет около 92,5%. Для цемента запрет почти ничего не меняет, ведь ввоз из третьих стран и так был небольшим. Со стеклом все наоборот: сегодня в Кызылорде работает Orda Glass – единственное крупное производство листового стекла в республике. Одному заводу невозможно закрыть и весь объем спроса, и всю номенклатуру", – отметила эксперт.

По ее оценке, по гипсокартону и сухим строительным смесям отечественные предприятия обеспечивают около 60-65% потребностей рынка. Сложности могут возникнуть и с отдельными видами обработанного камня.

Риск для цен выше там, где мало поставщиков

Одним из возможных последствий ограничения эксперт называет снижение конкуренции. Особенно заметным этот эффект может оказаться на рынках, где внутреннее производство представлено одним или несколькими крупными предприятиями.

"Когда с рынка убирают внешнего конкурента, у местного производителя исчезает потолок цены. Союз строителей Казахстана уже оценивал возможное удорожание в 25-30%, но это позиция отрасли, а не подтвержденный расчет, поэтому относиться к ней нужно осторожно. По цементу такой сценарий маловероятен: его доля в стоимости квадратного метра невелика. А вот по стеклу и отделке риск выше, особенно там, где внутреннее производство фактически монопольно. Точечный рост цен на отдельные материалы в дефицитных регионах вполне реален", – считает Сейтнурова.

Наиболее уязвимыми она называет удаленные регионы. Производственные мощности распределены по стране неравномерно: стекольное производство сосредоточено в Кызылорде, а часть цементных предприятий – в южных и центральных регионах.

Для западных областей доставка продукции через всю страну может заметно увеличить логистические расходы. Ранее часть необходимых материалов туда было выгоднее импортировать из ближайших зарубежных рынков.

Под угрозой могут оказаться сроки строительства

Отдельный вопрос – уже заключенные контракты. Если проект изначально рассчитывал на импортное стекло или строительные смеси из страны вне ЕАЭС, застройщику приходится искать другого поставщика уже после утверждения сметы.

"Смета чаще всего уже зафиксирована, особенно на объектах с твердой ценой и на госзаказе. Если новый поставщик оказывается дороже, разницу застройщик закрывает из собственной маржи. На долевых объектах поднять цену для дольщика по уже проданным квартирам нельзя. Поэтому удар приходится по прибыли, а на слабых проектах – и по устойчивости самой стройки", – пояснила эксперт.

Наиболее чувствительными могут стать объекты, которые подходят к этапам остекления и внутренней отделки.

"Коробку и фундамент строят из материалов, которых у нас достаточно. Остекление и отделка идут ближе к сдаче, поэтому объекты, которые этой осенью выходят на эти этапы, сильнее всего зависят от наличия стекла и смесей. Особенно это касается школ, детских садов и поликлиник, которые строят в жесткие сроки и нередко с большим объемом остекления. Если нужного материала на рынке не окажется, сроки ввода могут сдвинуться", – предупредила Сейтнурова.

Одного запрета для появления новых заводов недостаточно

При этом само ограничение импорта, по мнению эксперта, еще не гарантирует появления новых производств. Крупный завод требует долгосрочных инвестиций, поэтому шестимесячного горизонта бизнесу недостаточно для принятия подобных решений.

"Завод, тем более стекольный, – это годы работы и миллиарды вложений. Строить производственную линию под ограничение, которое действует шесть месяцев, никто не будет. Бизнесу нужны долгосрочные и предсказуемые правила, доступ к сырью, дешевой энергии и длинному финансированию. Необходим и понятный рынок сбыта, на который производитель сможет рассчитывать годами. Ограничения должны применяться точечно – там, где у Казахстана действительно есть сырье и потенциал закрыть спрос собственным производством", – подчеркнула эксперт.

Эффект от импортных ограничений будет зависеть от конкретного сегмента рынка. Там, где отечественные предприятия уже способны удовлетворить спрос, мера может поддержать их загрузку. Однако в категориях с ограниченным внутренним производством запрет без одновременного расширения мощностей и конкуренции способен увеличить издержки строительных компаний и создать риски для сроков реализации отдельных проектов.