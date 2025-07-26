В июне Президент Казахстана подписал закон, официально запрещающий ношение одежды, закрывающей лицо в общественных местах. Почему понадобилась эта инициатива и как обстоят дела с подобными запретами в других странах? Об этом рассказал глава Центра по изучению религий Ерлан Ергалиев, в интервью для BAQ.KZ.

Никаб, как прикрытие для преступлений

По словам Ерлана Ергалиева, одежда, полностью закрывающая лицо, включая никаб и паранджу, в международной практике нередко использовалась для сокрытия личности при совершении преступлений.

Например, в Дагестане после июльских нападений в 2024 году был временно запрещён никаб, поскольку один из нападавших планировал использовать его для побега. Также всем известны случаи в Иордании, когда были зафиксированы около 170 преступлений, в которых мужчины переодевались в женскую одежду (в том числе в никаб и химар), чтобы грабить банки и нападать на полицию. Кроме того, в США был мужчина, известный как "бурка-бандит", ограбил банк, переодевшись в бурку.

"Эти примеры показывают, что такая одежда может использоваться в преступных целях, независимо от пола", - отмечает эксперт.

Безопасность и возможность идентификации

По словам Ергалиева, запрет на ношение одежды, закрывающей лицо, необходим для обеспечения национальной безопасности и идентификации личности.

"Закрытое лицо затрудняет последующее опознание человека. Судебно-медицинские экспертизы доказали, что такая одежда влияет на акустические характеристики речи, что также мешает идентификации по голосу", - говорит глава Центра по изучению религий.

Поэтому эксперт считает поправки к законодательству обоснованной мерой, направленной на обеспечение общественной безопасности.

Как к никабу относятся в Центральной Азии?

Решение Казахстана соответствует общему региональному тренду.

Так, в Кыргызстане с января 2025 года вступил в силу запрет на никаб, обоснованный защитой национальной идентичности и безопасности. Узбекистан — с 2023 года действуют ограничения на закрывающую лицо одежду. Таджикистан — ещё в 2017 году ввёл запрет на исламскую одежду, включая никаб, как "не соответствующую национальной культуре".

"Таким образом, Казахстан — не исключение, а часть более широкого регионального и международного движения", - отметил собеседник.

Мировая практика

По словам Ергалиева, запреты на закрывающую лицо одежду действуют не только в Центральной Азии, но и по всему миру:

Европа:

• Франция (2010),

• Бельгия (2011),

• Австрия (2017),

• Дания (2018),

• Нидерланды (2019),

• Швейцария (2021).

Африка:

• Камерун (2015),

• Чад (2015),

• Тунис (2019).

Азия:

• Шри-Ланка (2019),

• Китай (2017).

Отметим, что во всех этих странах запреты объясняются необходимостью обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом и возможностью установления личности.