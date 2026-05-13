Правительство Казахстана еще на полгода продлило запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и ряда нефтепродуктов. Ограничения будут действовать с 21 мая по 21 ноября 2026 года. Кроме того, с 1 июля по 31 декабря вводится отдельный запрет на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лёгких дистиллятов, авиакеросина, дизтоплива, газойлей, толуола, ксилола и нефтяного битума. Подробности - в эксклюзивном материале корреспондента BAQ.KZ.

На первый взгляд такое решение может вызвать вопросы: почему нефтедобывающий Казахстан продолжает вводить ограничения на вывоз топлива. Однако в Министерстве энергетики объясняют, что сейчас главная задача – полностью обеспечить внутренний рынок и не допустить дефицита.

Сегодня министерство ежемесячно утверждает планы поставок нефтепродуктов, и в первую очередь топливо направляется на внутренние нужды страны.

Причины запрета

Основная причина продления запрета – разница в ценах между Казахстаном и соседними странами. Пока казахстанское топливо стоит дешевле, сохраняется риск его вывоза за границу, особенно в приграничные регионы.

"Учитывая существующую разницу в ценах на нефтепродукты в Республике Казахстан и сопредельных странах, а также отсутствие иных механизмов регулирования вывоза нефтепродуктов с территории, возникает риск перетока в приграничные страны, вследствие чего возникает высокая вероятность возникновения дефицита на внутреннем рынке ГСМ", – сообщили в Министерстве энергетики на официальный запрос корреспондента редакции.

В ведомстве говорят: без таких мер страна может столкнуться со снижением запасов и нехваткой топлива в отдельных регионах.

"Без установления запрета сохраняются риски перетока топлива за пределы страны, снижение запасов на внутреннем рынке, а также возникновения локального дефицита в регионах", – отметили в министерстве.

Что с запасами

По данным ведомства, ограничения уже дали конкретный результат.

С начала 2026 года запасы бензина в стране выросли на 66% – с 362 до 506 тысяч тонн.

В частности:

– АИ-92 вырос с 295 до 373 тысяч тонн – с 21 до 30 дней потребности;

– АИ-95 увеличился с 67 до 133 тысяч тонн – с 20 до 32 дней потребности;

– запасы дизельного топлива выросли с 264 до 611 тысяч тонн – с 18 до 36 дней потребности.

"Министерством поддерживается стабильность поставок и недопущение дефицита ГСМ на внутреннем рынке", – подчеркнули в Минэнерго.

Вместе с тем и в министерстве, и отдельные специалисты понимают: запреты не могут действовать бесконечно. Вопрос в том, когда рынок сможет работать без административных ограничений.

Что говорят эксперты

Эксперт нефтегазовой отрасли Абзал Нарымбетов считает, что главная причина серого вывоза – разница в стоимости топлива.

"У нас всегда существовала проблема серого вывоза. Если смотреть на текущие цифры, вероятно, определённое улучшение действительно связано со снижением объёмов серого вывоза. Кроме того, изначально у нас были низкие цены, сейчас идёт процесс либерализации цен", – отметил эксперт.

По его словам, полностью отказаться от таких ограничений получится после перехода к рыночным ценам и увеличения переработки внутри страны.

"Что касается возможного отказа от запрета на вывоз, думаю, это станет возможным либо после расширения нефтеперерабатывающих заводов, либо, скорее, после полного перехода к рыночному ценообразованию. Когда цены у нас и в соседних странах будут сопоставимыми, экономический смысл серого вывоза фактически исчезнет", – считает Абзал Нарымбетов.

Эксперт также отметил, что рыночные цены позволят быстрее окупать проекты, и инвесторам будет интереснее вкладываться в расширение нефтепереработки.

На что мы рассчитываем

Сейчас Казахстан делает ставку именно на увеличение переработки.

По данным Минэнерго, в стране идут проекты по расширению Атырауского нефтеперерабатывающего завода, Шымкентского нефтеперерабатывающего завода и Павлодарского нефтехимического завода, а также строительство нового НПЗ.

После завершения всех проектов мощности переработки в стране должны вырасти с 18 до 40 млн тонн нефти в год.

Пока этот переход не завершён, запрет на вывоз топлива остаётся для Казахстана не просто ограничительной мерой, а способом сохранить внутренние запасы, не допустить дефицита и спокойно пройти период реформ на топливном рынке.