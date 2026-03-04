  • Главная
  • Запрет на вывоз сжиженного газа из Казахстана планируют продлить на шесть месяцев

Запрет на вывоз сжиженного газа из Казахстана планируют продлить на шесть месяцев

Ограничение на вывоз пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом планируют ввести на шесть месяцев.

Сегодня 2026, 15:11
Фото: pixabay.com

Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа о продлении запрета на вывоз сжиженного нефтяного газа. Документ опубликован для публичного обсуждения на портале открытых нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Согласно проекту приказа, предлагается ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев. 

Как отмечается в проекте, мера вводится для обеспечения бесперебойных поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок страны. Предполагается, что запрет будет действовать шесть месяцев с 14 мая 2026 года.

В пояснении к проекту также указано, что принятие документа не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий. 

Публичное обсуждение проекта документа на портале открытых нормативно-правовых актов продлится до 19 марта 2026 года.

