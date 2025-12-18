Депутаты Сената приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", где есть нормы о запрете пропаганды ЛГБТ. Правоприменение по этой статье будет начинаться в заявительном порядке, сообщил вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, передает BAQ.KZ.

"Правоприменение по этой статье будет начинаться с заявления. Заявление может быть разным: через e-Otinish или жалоба, поданная иным способом, либо заявление в полицию. Самый главный принцип — заявительный характер: должно поступить заявление, и только тогда будет осуществляться работа по этой статье", - сказал вице-министр на брифинге в Сенате.

Он также пояснил, что ведомство будет проводить мониторинг с точки зрения фиксации количества противоправного контента.

"Мы ведем его в режиме 24/7. Мы будем вести общую статистику: сколько подобного рода контента потенциально может быть", - добавил он.

Ранее Евгений Кочетов на пленарном заседании Сената сообщил о проводимой работе ведомства по разъяснению изменений в законопроект.