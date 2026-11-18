Детям до 16 лет предлагают запретить регистрироваться на онлайн-платформах, а сами платформы обязать открыть официальные представительства в Казахстане. Такие нормы содержит законопроект об онлайн-платформах и масс-медиа, который на заседании Курултая представил министр культуры и информации Арман Кырыкбаев.

Главная причина, по словам министра, в том, что платформы плохо удаляют запрещенный контент.

«По итогам мониторинга за десять месяцев 2026 года на платформах выявлено более 128 тысяч противоправных материалов, однако удалены лишь 70% из них. Это показывает необходимость усилить ответственность платформ за исполнение требований законодательства», – заявил Арман Кырыкбаев.

Платформы ответят штрафом

Законопроект обязывает платформы открыть в Казахстане представительства в форме юридического лица. Если платформа или ее представительство не выполнят требование уполномоченного органа удалить противоправный контент или материалы, признанные кибербуллингом в отношении ребенка, их привлекут к административной ответственности.

Кроме того, предлагается механизм идентификации пользователей и сетевых сообществ, у которых больше 5 тысяч подписчиков.

Дети и соцсети

Отдельный блок касается детей.

«Сегодня доступ детей к информации на платформах, в том числе к вредному и деструктивному контенту, практически не ограничен. В связи с этим предлагается запретить регистрацию на платформах детей, не достигших 16 лет», – пояснил министр.

Проверять возраст пользователей будут обязаны сами платформы и их представительства. Запрет не коснется мессенджеров, через которые дети общаются с родителями и учителями.

Онлайн-кинотеатры и ТВ в интернете

Сейчас закон регулирует в основном традиционное телевидение и радио, хотя смотрят их все чаще через интернет. Теперь транслировать телеканалы через аудиовизуальные платформы можно будет только по лицензии, а онлайн-кинотеатры обязаны будут назначить юридического представителя в Казахстане.

Честь, клевета и фото без спроса

Законопроект усиливает защиту людей от клеветы в сети.

«Сегодня сведения, порочащие честь и достоинство, и клевета могут распространяться через платформы на широкую аудиторию», – отметил Арман Кырыкбаев.

Поэтому опровержение должны будут размещать там же, где появилась ложная информация, в том числе в соцсетях. Для масс-медиа и платформ вводят административную ответственность за нецензурную брань, а для платформ еще и за клевету.

Уточняются и правила использования чужих фото и видео. Снимки людей из открытых источников можно будет использовать без согласия, только если сам человек не запретил их дальнейшее использование. А сведения и изображения, касающиеся личной и семейной жизни человека, прямо отнесут к тем, что не являются общедоступными.

Курсы и «эзотерика» под контролем

Еще одно новшество касается образовательного контента и оккультных услуг. Цель, по словам министра, дать людям возможность узнать, есть ли у авторов курсов соответствующее образование и какие именно оккультные услуги им предлагают. Контент об оккультных услугах обяжут помечать как развлекательный.

Член комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Александр Данилов пояснил, как это будет выглядеть.