Запрет регистрации в соцсетях до 16 лет: в Курултае представили законопроект об онлайн-платформах
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Детям до 16 лет предлагают запретить регистрироваться на онлайн-платформах, а сами платформы обязать открыть официальные представительства в Казахстане. Такие нормы содержит законопроект об онлайн-платформах и масс-медиа, который на заседании Курултая представил министр культуры и информации Арман Кырыкбаев.
Главная причина, по словам министра, в том, что платформы плохо удаляют запрещенный контент.
«По итогам мониторинга за десять месяцев 2026 года на платформах выявлено более 128 тысяч противоправных материалов, однако удалены лишь 70% из них. Это показывает необходимость усилить ответственность платформ за исполнение требований законодательства», – заявил Арман Кырыкбаев.
Платформы ответят штрафом
Законопроект обязывает платформы открыть в Казахстане представительства в форме юридического лица. Если платформа или ее представительство не выполнят требование уполномоченного органа удалить противоправный контент или материалы, признанные кибербуллингом в отношении ребенка, их привлекут к административной ответственности.
Кроме того, предлагается механизм идентификации пользователей и сетевых сообществ, у которых больше 5 тысяч подписчиков.
Дети и соцсети
Отдельный блок касается детей.
«Сегодня доступ детей к информации на платформах, в том числе к вредному и деструктивному контенту, практически не ограничен. В связи с этим предлагается запретить регистрацию на платформах детей, не достигших 16 лет», – пояснил министр.
Проверять возраст пользователей будут обязаны сами платформы и их представительства. Запрет не коснется мессенджеров, через которые дети общаются с родителями и учителями.
Онлайн-кинотеатры и ТВ в интернете
Сейчас закон регулирует в основном традиционное телевидение и радио, хотя смотрят их все чаще через интернет. Теперь транслировать телеканалы через аудиовизуальные платформы можно будет только по лицензии, а онлайн-кинотеатры обязаны будут назначить юридического представителя в Казахстане.
Честь, клевета и фото без спроса
Законопроект усиливает защиту людей от клеветы в сети.
«Сегодня сведения, порочащие честь и достоинство, и клевета могут распространяться через платформы на широкую аудиторию», – отметил Арман Кырыкбаев.
Поэтому опровержение должны будут размещать там же, где появилась ложная информация, в том числе в соцсетях. Для масс-медиа и платформ вводят административную ответственность за нецензурную брань, а для платформ еще и за клевету.
Уточняются и правила использования чужих фото и видео. Снимки людей из открытых источников можно будет использовать без согласия, только если сам человек не запретил их дальнейшее использование. А сведения и изображения, касающиеся личной и семейной жизни человека, прямо отнесут к тем, что не являются общедоступными.
Курсы и «эзотерика» под контролем
Еще одно новшество касается образовательного контента и оккультных услуг. Цель, по словам министра, дать людям возможность узнать, есть ли у авторов курсов соответствующее образование и какие именно оккультные услуги им предлагают. Контент об оккультных услугах обяжут помечать как развлекательный.
Член комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Александр Данилов пояснил, как это будет выглядеть.
«Любой контент или реклама гадания и сверхъестественных практик предлагается сопровождать четкой пометкой о том, что это лишь развлечение без научного подтверждения», – сказал депутат.
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