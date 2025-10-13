Запретить онлайн-продажу алкоголя предложили в Казахстане
В состоянии алкогольного опьянения совершается до 10 тысяч преступлений.
Злоупотребление алкоголем остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на рост преступности, об этом заявил Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов, передает BAQ.KZ. По данным МВД, ежегодно в состоянии опьянения совершается до 10 тысяч преступлений, и действующие меры контроля не дают должного эффекта.
"Сегодня полиция в основном занимается принудительными мерами - мы изолируем нарушителей, фиксируем факты распития в общественных местах. Но это уже последствия. В погоне за прибылью многие предприниматели обходят возрастные и временные ограничения по продаже алкоголя. Ночью они работают под видом кафе и баров, а онлайн-доставка фактически позволяет торговать спиртным круглосуточно", — сказал Саденов.
Министр подчеркнул, что существующий механизм лишения лицензий не работает и позволяет уходить от ответственности.
"Лишение лицензии не является сдерживающим фактором. Её можно оформить снова на другое лицо буквально на следующий день. Мы вынесли на уровень межведомственной комиссии конкретные предложения - продажа алкоголя только через специализированные магазины, лимитирование лицензий, жёсткие требования к их выдаче и полный запрет онлайн-торговли спиртным", — отметил глава МВД.
Отдельно он предложил ограничить время реализации алкоголя в развлекательных заведениях, где фиксируется высокий уровень преступности.
"Только в таких местах за год зарегистрировано свыше 1400 преступлений, включая три убийства. Мы считаем, что необходимо ограничить время продажи спиртного в этих объектах. Однако ряд госорганов не поддерживает эту инициативу. На наш взгляд, приоритет должен быть один - защита жизни и здоровья граждан", — заявил Саденов.
