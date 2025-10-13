  • 13 Октября, 12:32

Запретить онлайн-продажу алкоголя предложили в Казахстане

В состоянии алкогольного опьянения совершается до 10 тысяч преступлений.

Фото: stock.adobe.com

Злоупотребление алкоголем остаётся одним из ключевых факторов, влияющих на рост преступности, об этом заявил Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов, передает BAQ.KZ. По данным МВД, ежегодно в состоянии опьянения совершается до 10 тысяч преступлений, и действующие меры контроля не дают должного эффекта.

"Сегодня полиция в основном занимается принудительными мерами - мы изолируем нарушителей, фиксируем факты распития в общественных местах. Но это уже последствия. В погоне за прибылью многие предприниматели обходят возрастные и временные ограничения по продаже алкоголя. Ночью они работают под видом кафе и баров, а онлайн-доставка фактически позволяет торговать спиртным круглосуточно", — сказал Саденов.

Министр подчеркнул, что существующий механизм лишения лицензий не работает и позволяет уходить от ответственности.

"Лишение лицензии не является сдерживающим фактором. Её можно оформить снова на другое лицо буквально на следующий день. Мы вынесли на уровень межведомственной комиссии конкретные предложения - продажа алкоголя только через специализированные магазины, лимитирование лицензий, жёсткие требования к их выдаче и полный запрет онлайн-торговли спиртным", — отметил глава МВД.

Отдельно он предложил ограничить время реализации алкоголя в развлекательных заведениях, где фиксируется высокий уровень преступности.

"Только в таких местах за год зарегистрировано свыше 1400 преступлений, включая три убийства. Мы считаем, что необходимо ограничить время продажи спиртного в этих объектах. Однако ряд госорганов не поддерживает эту инициативу. На наш взгляд, приоритет должен быть один - защита жизни и здоровья граждан", — заявил Саденов.

