  • Главная
  • Новости
  • Запреты для автомоек, дырявые сети и рост тарифов. Почему дешевой воды больше не будет?

Запреты для автомоек, дырявые сети и рост тарифов. Почему дешевой воды больше не будет?

5 Ноября 2026, 18:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BAQ.KZ 5 Ноября 2026, 18:15
5 Ноября 2026, 18:15
126
Фото: BAQ.KZ

В новом Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о жестких мерах по борьбе с дефицитом воды и потребовал оценивать ее по реальной рыночной стоимости: узнайте, почему эпоха дешевых тарифов официально заканчивается, как власти будут пресекать трату чистой питьевой воды на автомойках и колоссальные потери в старых сетях, и зачем стране срочно нужна единая цифровая система учета водных ресурсов. Подробный видеоразбор смотрите на нашем YouTube-канале.

Самое читаемое

Наверх