Запреты для автомоек, дырявые сети и рост тарифов. Почему дешевой воды больше не будет?

В новом Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о жестких мерах по борьбе с дефицитом воды и потребовал оценивать ее по реальной рыночной стоимости: узнайте, почему эпоха дешевых тарифов официально заканчивается, как власти будут пресекать трату чистой питьевой воды на автомойках и колоссальные потери в старых сетях, и зачем стране срочно нужна единая цифровая система учета водных ресурсов. Подробный видеоразбор смотрите на нашем YouTube-канале.