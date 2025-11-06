ТОО "City Transportation Systems" (CTS) объявило о старте набора сотрудников для работы в системе легкорельсового транспорта (LRT) в Астане, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу компании.

Вакансии открыты для руководителей смен, дежурных станций, диспетчеров, техников, электромонтёров, мастеров путеремонтного участка, слесарей и заведующих складом. Цель программы — подготовка квалифицированных казахстанских специалистов для работы в высокотехнологичной системе, обеспечивающей беспилотное движение поездов и координацию всех служб.

Обучение будущих сотрудников продлится от четырёх до шести месяцев в зависимости от специальности. Программа включает теоретическую и практическую подготовку, которая будет проходить в Казахстане и Китае за счёт работодателя. По завершении обучения участники получат сертификаты международного образца и будут трудоустроены в подразделениях LRT.

Кандидатам необходимо иметь высшее или среднее специальное образование в области транспорта, машиностроения, электротехники или смежных направлений, а также не менее двух лет опыта работы. Трудоустройство будет осуществляться в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, а график работы зависит от должности — пятидневная рабочая неделя во время обучения и пятидневный или сменный график после трудоустройства.

CTS отмечает, что программа создаёт уникальную возможность для казахстанских специалистов стать частью передовой транспортной системы, готовой к внедрению современных технологий и международных стандартов обслуживания.