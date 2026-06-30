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Запуск мегапроекта «Долина ЦОДов» – на личном контроле Президента

По словам Президента, развитие цифровой инфраструктуры позволит превратить Казахстан в высокотехнологичный и деловой хаб Евразии.

Сегодня 2026, 12:39
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня 2026, 12:39
Сегодня 2026, 12:39
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Фото: primeminister.kz

Реализация мегапроекта "Долина ЦОДов" находится на личном контроле Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом Глава государства заявил на совместном заседании палат Парламента.

"Наши цифровые банки и финтех-компании создали комфортные для потребителей и бизнеса лайфстайл-экосистемы, обеспечив бесшовные переходы между финансами, торговлей и государственными сервисами.   В результате за последние пять лет рынок электронной коммерции вырос почти в восемь раз, достигнув впечатляющих 3,7 триллиона тенге – это практически 15 процентов от общего объема розничной торговли", – сказал Президент.

 По словам Президента, важным элементом цифровой трансформации станет развитие современной инфраструктуры обработки данных.

"Чтобы не сдерживать набранные темпы, государству необходимо обеспечивать опережающее развитие инфраструктуры. Важным шагом в этом направлении стал запуск мощных суперкомпьютеров, способных перевести теоретические концепции искусственного интеллекта в плоскость прикладных решений для государственного управления, экономики и национальной безопасности", – заявил Токаев.

Однако искусственному интеллекту требуется колоссальный объем энергии и пространство для вычислений. Именно поэтому особое значение приобретает запуск мегапроекта "Долина ЦОДов", призванного стать мощным гравитационным полем для ведущих мировых BigTech-корпораций. Эта задача должна постоянно находиться в фокусе внимания Правительства. Буду держать на контроле ее исполнение, – подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан должен укрепить свои позиции в качестве регионального технологического лидера.

"Создание цифровых мегаполисов, ускоренное развитие инновационных кластеров, высокопроизводительных индустрий нацелены на превращение Казахстана в высокотехнологичный и деловой хаб Нового Шелкового пути", – отметил Президент.

О подготовке кадров

Глава государства подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта невозможно без подготовки собственных высококвалифицированных специалистов. По его словам, Казахстан делает ставку не только на создание современной цифровой инфраструктуры, но и на развитие человеческого капитала.

"Важно помнить: самые мощные компьютеры и передовые дата-центры без специалистов – это выброшенные на улицу огромные финансовые средства. Поэтому мы приступаем к подготовке архитекторов и разработчиков будущего уже со школьной скамьи", – заявил Президент.

Токаев сообщил, что на базе Международного центра Alem.ai уже открылись две инновационные школы нового поколения, а в новом учебном году начнет работу первый в Центральной Азии специализированный университет искусственного интеллекта.

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