Запуск мегапроекта «Долина ЦОДов» – на личном контроле Президента

Реализация мегапроекта "Долина ЦОДов" находится на личном контроле Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом Глава государства заявил на совместном заседании палат Парламента.

"Наши цифровые банки и финтех-компании создали комфортные для потребителей и бизнеса лайфстайл-экосистемы, обеспечив бесшовные переходы между финансами, торговлей и государственными сервисами. В результате за последние пять лет рынок электронной коммерции вырос почти в восемь раз, достигнув впечатляющих 3,7 триллиона тенге – это практически 15 процентов от общего объема розничной торговли", – сказал Президент.

По словам Президента, важным элементом цифровой трансформации станет развитие современной инфраструктуры обработки данных.

"Чтобы не сдерживать набранные темпы, государству необходимо обеспечивать опережающее развитие инфраструктуры. Важным шагом в этом направлении стал запуск мощных суперкомпьютеров, способных перевести теоретические концепции искусственного интеллекта в плоскость прикладных решений для государственного управления, экономики и национальной безопасности", – заявил Токаев.

Однако искусственному интеллекту требуется колоссальный объем энергии и пространство для вычислений. Именно поэтому особое значение приобретает запуск мегапроекта "Долина ЦОДов", призванного стать мощным гравитационным полем для ведущих мировых BigTech-корпораций. Эта задача должна постоянно находиться в фокусе внимания Правительства. Буду держать на контроле ее исполнение, – подчеркнул он.