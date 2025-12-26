Запуск первой метеорологической ракеты в Казахстане отложили
Запуск метеорологической ракеты в Казахстане перенесли, сообщил на брифинге вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков, передает BAQ.KZ.
Запуск планировался в рамках подготовки к созданию отечественных ракет-носителей и отработке технологий выведения космических аппаратов на орбиту.
"Мы провели серию испытаний метеорологической ракеты и решили перенести запуск, чтобы завершить дополнительные тесты всех систем. Точную дату обсуждаем с коллегами и планируем сообщить ориентировочно в январе. Для нас главным приоритетом остаётся безопасность", – сообщил вице-министр.
Ранее Жаслан Мадиев сообщил, что запуск первой метеоракеты, сконструированной в Казахстане, станет стартовой точкой для развития программы по производству ракеты-носителя в Казахстане.
