Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана ужесточает требования к работодателям, желающим создать субсидируемые рабочие места (СРМ). Новые правила направлены на исключение коррупции и злоупотреблений, когда некоторые компании пытались получать государственные средства и использовать их в личных целях, передает BAQ.KZ.

Ранее в системе организации субсидируемых рабочих мест наблюдались случаи, когда сотрудники карьерных центров отдавали предпочтение знакомым работодателям или даже "торговали" рабочими местами. Чтобы прекратить такие практики, процесс подачи заявок и проверки теперь полностью автоматизирован и основан на семи обязательных критериях.

Основные требования к работодателям включают: регистрация на территории Казахстана и ведение деятельности не менее 12 месяцев, отсутствие задолженностей по зарплате, регулярные социальные выплаты и отсутствие в списках неблагонадёжных налогоплательщиков. Кроме того, компании, получившие субсидии, должны обеспечить постоянную работу минимум 10% трудоустроенных безработных после окончания срока субсидии.

Особое внимание уделяется недопущению двойного финансирования. Работодатели, получающие бюджетное финансирование на образовательные или медицинские услуги, смогут участвовать в программе лишь в ограниченном формате — например, в организации молодежной практики.

Также введено ограничение для претендентов — трудоустраиваться через СРМ можно не чаще одного раза в два года, за исключением жителей сельских территорий, моногородов и социально уязвимых категорий населения, таких как лица с инвалидностью, переселенцы и многодетные семьи.

"Введение новых требований позволит снизить коррупционные риски и обеспечить реальное трудоустройство граждан, а не получение "фиктивных" рабочих мест ради субсидий", — подчеркнул Директор Департамента занятости населения Минтруда Канат Абдулла.

Приём заявок от работодателей и соискателей теперь ведётся исключительно через Электронную биржу труда, что гарантирует прозрачность и автоматический контроль за соблюдением всех условий.

Эти меры призваны сделать систему субсидируемых рабочих мест в Казахстане более эффективной и честной, а главное — действительно помочь безработным найти стабильное место работы.

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