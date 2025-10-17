Аким Алматы Дархан Сатыбалды посетил ГКП на ПХВ "Алматы Тазалық" и ознакомился с условиями труда сотрудников, ходом модернизации коммунального парка и подготовкой предприятия к зимнему периоду, передает BAQ.KZ.

В рамках визита глава города подчеркнул, что бесперебойная работа коммунальных служб напрямую зависит от достойных условий труда и социальной поддержки работников.

По поручению акима в текущем году значительно увеличен фонд оплаты труда предприятия, что позволило повысить заработную плату дорожных рабочих, водителей и механизаторов на 30–55%.

Также увеличена численность персонала — с 1560 до 3169 человек, в том числе дополнительно трудоустроено 1362 дорожных рабочих, 136 водителей и 84 механизатора. Благодаря этому предприятие перешло на трёхсменный график работы, что повысило эффективность уборки улично-дорожной сети.

Кроме того, реализуется программа по созданию комфортных условий для сотрудников. За счёт спонсорских средств приобретены два модульных жилых пункта на 12 койко-мест каждый. До конца года планируется установка ещё 10 пунктов общей вместимостью 60 мест, а также возведение общежитий на 100 и 28 мест.

В зимний период временно предоставят два дома по 50 мест в Наурызбайском и Турксибском районах. В 2026 году планируется дополнительно обеспечить 272 койко-места для работников предприятия.