Зараженную древесину из России с опасным жуком уничтожили в Казахстане
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В Северо-Казахстанской области предотвратили ввоз партии зараженной древесины из России. Опасный карантинный вредитель был обнаружен при фитосанитарном контроле в Петропавловске, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. По данным ведомства, государственные инспекторы выявили партию сосновых пиломатериалов объемом 33 кубометра, зараженную малым черным еловым усачом (Monochamus sutor L.).
Наличие карантинного объекта подтвердили специалисты РГП на ПХВ «Фитосанитария» по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы. В отношении индивидуального предпринимателя, который ввез продукцию, составили административный протокол по части 2 статьи 400 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение требований законодательства в области карантина растений.
Также ему выдали предписание об устранении нарушений. Суд признал предпринимателя виновным и назначил штраф. Зараженную партию древесины уничтожили, чтобы не допустить распространения опасного вредителя на территории Казахстана.
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