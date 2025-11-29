  • 29 Ноября, 22:18

Зарина Дияс пробилась в основную сетку Australian Open 2026

Турнир пройдёт с 12 января по 1 февраля 2026 года.

Фото: НОК РК

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс уверенно преодолела решающий раунд отбора и получила wild card для участия в основной сетке Australian Open 2026, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В матче за специальное приглашение Дияс встретилась с представительницей Китайского Тайбэя Лян Эньшуо. Поединок прошёл в фирменном стиле казахстанской спортсменки: собранно, с контролем ритма и преимуществом на ключевых мячах. Дияс не позволила сопернице навязать борьбу на задней линии и завершила матч в двух сетах — 6:3, 6:4.

Благодаря победе, Зарина Дияс начнёт Australian Open напрямую в основной сетке, минуя квалификацию. Турнир пройдёт с 12 января по 1 февраля 2026 года.

Победа Дияс в квалификационном финале стала очередным шагом в её успешной карьере и укрепляет позиции Казахстана на мировой теннисной арене.

