  • 20 Июня, 13:38
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"Заросли и мусор": Есиль, Акбулак и Сарыбулак возмутили горожан

Астанчане жалуются на мусор и заросли в водоемах города, власти обещают проверки.

Сегодня, 12:48
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: Кадр видео

Жители Астаны возмущены состоянием городских рек — Есиль, Акбулак и Сарыбулак. В соцсетях набирает популярность публикация, в которой говорится, что летом, едва начавшимся, водоемы уже заросли травой и заполнились мусором, передаёт BAQ.KZ. 

"Лето только началось, а уже всё заросло и мусор везде!! Где работа, где люди? Куда уходят бюджетные средства? Неужели нет управы на подрядчиков или Акимат не видит?!" — говорится в посте, опубликованном в Instagram-аккаунте @zhaloby.astana.

На обращение отреагировали в Управлении охраны окружающей среды города Астаны. Ведомство сообщило, что работы по содержанию рек проводятся согласно графику — осуществляется покос растительности, вывоз мусора и очистка русел.

Однако в ответ на жалобы будут проведены внеплановые проверки в районах Сарыбулак и Акбулак. В случае подтверждения нарушений подрядчики понесут административную ответственность, заверили в акимате.

 
 
 
 
 
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Публикация от АСТАНА | ЖАЛОБЫ | ОТЗЫВЫ 🌐🔝🗨️ (@zhaloby.astana)

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