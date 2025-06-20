Жители Астаны возмущены состоянием городских рек — Есиль, Акбулак и Сарыбулак. В соцсетях набирает популярность публикация, в которой говорится, что летом, едва начавшимся, водоемы уже заросли травой и заполнились мусором, передаёт BAQ.KZ.

"Лето только началось, а уже всё заросло и мусор везде!! Где работа, где люди? Куда уходят бюджетные средства? Неужели нет управы на подрядчиков или Акимат не видит?!" — говорится в посте, опубликованном в Instagram-аккаунте @zhaloby.astana.

На обращение отреагировали в Управлении охраны окружающей среды города Астаны. Ведомство сообщило, что работы по содержанию рек проводятся согласно графику — осуществляется покос растительности, вывоз мусора и очистка русел.

Однако в ответ на жалобы будут проведены внеплановые проверки в районах Сарыбулак и Акбулак. В случае подтверждения нарушений подрядчики понесут административную ответственность, заверили в акимате.