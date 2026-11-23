В одной из школ Шалкарского района Актюбинской области годами работала необычная схема начисления зарплаты: сотрудники получали завышенные выплаты, обналичивали лишние деньги и возвращали их бухгалтерам. В результате из бюджета похитили более 82 млн тенге.

Как установила прокуратура Шалкарского района, схема действовала с 2021 по 2024 год в КГУ «Школа-лицей №5». Главный бухгалтер вместе с другими сотрудниками бухгалтерии использовала электронную цифровую подпись директора, чтобы организовать перечисление работникам завышенной заработной платы.

Получив деньги, сотрудники обналичивали излишки и передавали их бухгалтерам. Таким образом, выплаты, которые на бумаге выглядели как обычная зарплата, стали инструментом хищения бюджетных средств.

По факту произошедшего прокуратура зарегистрировала уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса Казахстана.

Шалкарский районный суд признал виновными троих фигурантов дела. Главному бухгалтеру назначили восемь лет лишения свободы, двум другим осуждённым – по семь лет. Кроме того, всем троим запретили заниматься бухгалтерской деятельностью в течение десяти лет.

При этом с учётом наличия малолетних детей суд предоставил осуждённым отсрочку отбывания наказания.