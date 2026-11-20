Шесть миллионов тенге бюджетных средств незаконно направили на выплату зарплат людям, которые фактически нигде не работали. Схему выявила прокуратура города Алатау при проверке местного карьерного центра. По итогам судебного разбирательства четверо участников признаны виновными.

Как установила прокуратура, в 2025–2026 годах двое сотрудников КГУ «Карьерный центр города Алатау» организовали незаконное начисление заработной платы за счет бюджетных средств. Деньги перечислялись лицам, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность у двух индивидуальных предпринимателей.

В результате государству был причинен ущерб на 6 млн тенге.

По материалам прокуратуры начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса РК (мошенничество).

Приговором суда четверо человек признаны виновными и осуждены к различным видам наказания. Двое должностных лиц дополнительно лишены права занимать определенные должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.