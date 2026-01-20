Зарплата задерживалась годами: работникам "Атбасар су" выплатили долг
Сегодня, 12:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:57Сегодня, 12:57
72
В Атбасарском районе по результатам прокурорской проверки полностью погашена задолженность по заработной плате перед 156 работниками ГКП на ПХВ "Атбасар су", передает BAQ.KZ.
Общая сумма задолженности составила 26 млн тенге.
Проверка была проведена после обращения одного из работников предприятия о несвоевременной выплате заработной платы. В ходе анализа соблюдения трудового законодательства за 2025 год прокуратура выявила нарушения, которые привели к задержкам выплат.
По результатам акта прокурорского надзора задолженность перед всеми работниками была полностью устранена, выплаты произведены в полном объёме.
Самое читаемое
- На какую пенсию могут рассчитывать казахстанцы без стажа работы в 2026 году
- В Федерации бокса прокомментировали допинговое дело Жанибека Алимханулы
- В Жамбылской области пресечена попытка незаконного транзита продукции пчеловодства
- V заседание Национального курултая | Текстовая трансляция
- Сообщения о терактах в школах Алматы не подтвердились