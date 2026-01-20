В Атбасарском районе по результатам прокурорской проверки полностью погашена задолженность по заработной плате перед 156 работниками ГКП на ПХВ "Атбасар су", передает BAQ.KZ.

Общая сумма задолженности составила 26 млн тенге.

Проверка была проведена после обращения одного из работников предприятия о несвоевременной выплате заработной платы. В ходе анализа соблюдения трудового законодательства за 2025 год прокуратура выявила нарушения, которые привели к задержкам выплат.

По результатам акта прокурорского надзора задолженность перед всеми работниками была полностью устранена, выплаты произведены в полном объёме.