Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената прокомментировал вопросы, связанные с условиями труда и заработной платой сотрудников скорой помощи, передаёт BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что любые попытки давления на медиков, которые поднимают эти темы, недопустимы.

По словам вице-министра, Минздрав совместно с правительством уже прорабатывает очередное повышение заработной платы. Он напомнил, что в 2020–2023 годах оклады врачей были увеличены на 30%, сотрудников среднего медперсонала — на 20%, а к 2024 году на 18% выросла зарплата немедицинских работников, включая водителей скорой помощи.

"Минимальная зарплата фельдшеров по действующему постановлению правительства составляет порядка 180–190 тысяч тенге и в зависимости от стажа может достигать 260 тысяч тенге. Водители скорой помощи сейчас получают около 160–180 тысяч тенге", — отметил он.

Расчёты по новому повышению уже подготовлены, отмечает Тимур Султангазиев, однако конкретные цифры пока не называются, поскольку вопрос находится на рассмотрении в правительстве.