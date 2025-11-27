Зарплату фельдшерам поднимут в Казахстане
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Сената прокомментировал вопросы, связанные с условиями труда и заработной платой сотрудников скорой помощи, передаёт BAQ.KZ.
Он подчеркнул, что любые попытки давления на медиков, которые поднимают эти темы, недопустимы.
По словам вице-министра, Минздрав совместно с правительством уже прорабатывает очередное повышение заработной платы. Он напомнил, что в 2020–2023 годах оклады врачей были увеличены на 30%, сотрудников среднего медперсонала — на 20%, а к 2024 году на 18% выросла зарплата немедицинских работников, включая водителей скорой помощи.
"Минимальная зарплата фельдшеров по действующему постановлению правительства составляет порядка 180–190 тысяч тенге и в зависимости от стажа может достигать 260 тысяч тенге. Водители скорой помощи сейчас получают около 160–180 тысяч тенге", — отметил он.
Расчёты по новому повышению уже подготовлены, отмечает Тимур Султангазиев, однако конкретные цифры пока не называются, поскольку вопрос находится на рассмотрении в правительстве.
"Я думаю, если эти предложения поддержит правительство, мы предполагаем повысить зарплаты со следующего года. Но озвучивать суммы пока рано - существуют бюджетные рамки, которые сейчас обсуждаются", — резюмировал первый вице-министр.
