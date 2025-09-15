В августе 2025 года на Электронной бирже труда Enbek.kz зафиксирован рост спроса на высококвалифицированные кадры, а вместе с ним — рост уровня предлагаемых зарплат. По данным Минтруда, некоторые вакансии и ожидания соискателей достигали отметки в 1,2 млн тенге в месяц, передает BAQ.KZ.

Кто зарабатывает больше всех среди соискателей

По зарплатным ожиданиям лидируют: технические директора — в среднем 1,2 млн тенге, пилоты — около 1,2 млн тенге, коммерческие директора — примерно 1,1 млн тенге.

Самые высокие зарплаты по открытым вакансиям предлагались:

начальнику цеха в добывающей промышленности — около 843,8 тысяч тенге,

заместителю начальника службы энергоснабжения — 733 тысяч тенге,

главному редактору программ в IT-отрасли — 718 тысяч тенге.

Кто востребован на рынке труда

В августе работодатели разместили почти 240 тыс. вакансий, что вдвое больше, чем в июле. Наиболее востребованными стали PR-менеджеры (16,3 тыс. вакансий), учителя математики (7,6 тыс.) и воспитатели (6,1 тыс.).

Эксперты отмечают, что всплеск спроса связан с сезонным фактором — накануне учебного года резко выросло количество вакансий в сфере образования, особенно для учителей начальных классов, воспитателей и помощников воспитателя.