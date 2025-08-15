В последние годы рынок труда в тяжёлой промышленности Казахстана претерпевает серьёзные изменения. Дефицит квалифицированных рабочих стал одной из главных проблем предприятий горнодобывающего, металлургического и машиностроительного секторов. Корреспондент BAQ.KZ провела анализ вакансий и предложений зарплат. Ясно одно: спрос растёт, а квалифицированных специалистов не хватает. Подробнее в материале.

Кого ищут чаще всего

На цифровой платформе Enbek на сегодняшний день размещено 11 091 объявлений на 32 444 вакансии по рабочим профессиям. Лидируют Восточно-Казахстанская и Павлодарская область. Следом идут Карагандинская и Костанайская области. Именно там сосредоточены крупнейшие промышленные предприятия страны – от горно-металлургических комбинатов до машиностроительных заводов, что обуславливает высокий спрос на квалифицированных рабочих.

Больше всего вакансий, связанных с добычей полезных ископаемых, металлургией и энергетикой. Чаще всего работодатели ищут машинистов горного оборудования, сварщиков и слесарей по ремонту, электромонтёров и энергетиков, инженеров-технологов, специалистов по промышленной безопасности.

скриншот enbek.kz

В добывающих компаниях особенно востребованы операторы буровых установок и горные мастера. В энергетике – инженеры-электрики, способные работать с высоковольтным оборудованием.

Большинство вакансий требуют лишь среднего образования, что говорит о высоком спросе на неквалифицированный или малоквалифицированный труд. Вместе с тем для 3,4 тысяч рабочих мест обязательным условием является наличие технического и профессионального образования. Это свидетельствует о том, что рынок труда всё же испытывает потребность в специалистах с конкретными навыками и подготовкой.

Опыт работы в большинстве вакансий по рабочим профессиям не является определяющим фактором. Таких предложений на платформе Enbek насчитывается 650. Ещё 683 вакансии требуют стажа от одного до трёх лет, 261 – от трёх до пяти лет, и лишь 58 рабочих мест предполагают опыт более пяти лет. Это говорит о том, что рынок труда в данном сегменте в целом открыт для новичков и тех, кто только начинает карьеру. Однако более высокооплачиваемые и узкоспециализированные позиции всё же остаются доступными преимущественно для специалистов с солидным стажем.

В базе hh.kz по запросу "Рабочий на производство" найдено 1 720 вакансий. Больше всего предложений в категории "Производство, сервисное обслуживание". Следом идёт "Строительство, недвижимость". В тройке – "Рабочий персонал".

Если взглянуть на требования работодателей к уровню образования, то лидирует категория "не требуется или не указано". Второе место занимает "высшее образование". Здесь речь, скорее всего, идёт о позициях, где важны профильные знания, подтвержденные дипломом, или наличие определённого уровня аналитического и профессионального мышления. Замыкает тройку "среднее профессиональное образование".

Такое распределение показывает, что рынок труда остаётся достаточно гибким: значительная часть предложений открыта для соискателей без жёстких образовательных рамок, но при этом диплом о высшем образовании по-прежнему остаётся весомым конкурентным преимуществом.

скриншот hh.kz

Также по данным hh.kz видно, что работодатели в большинстве случаев готовы брать людей, для которых опыт работы не является решающим фактором. Категория "не имеет значения" лидирует. Это может говорить о двух вещах: либо предприятия готовы обучать новичков на месте, либо сама работа требует в первую очередь физической выносливости и дисциплины, а не специализированных навыков.

На втором месте – вакансии с требованием опыта от 1 года до 3 лет. Это уже намекает на более сложные процессы, где желательно знание производственного оборудования или технологии.

Интересно, что 232 вакансии открыты для соискателей без какого-либо опыта – здесь речь, скорее всего, идет о простых операциях или сезонных работах.

А вот предложения для специалистов с более чем 6 годами стажа – всего 170. Это может означать, что на рынке меньше запросов на "ветеранов" производства, либо такие сотрудники уже работают на стабильных предприятиях и редко меняют место работы.

По данным Министерства труда и соцзащиты населения, в ближайшие 6 лет спрос на специалистов, имеющих рабочие профессии, составит более 400 тысяч человек.

Сколько платят

Тяжёлые производства в Казахстане продолжают удерживать звание одного из самых высокооплачиваемых секторов экономики. По данным Бюро национальной статистики РК, средняя зарплата в горнодобывающей отрасли во II квартале 2025 года достигла 888,9 тысяч тенге. В промышленности – 605 тысяч тенге, в обрабатывающей промышленности – 523 тысячи тенге, в снабжении электроэнергией и газом – 444 тысячи тенге, водоснабжении – 312 тысяч тенге.

скриншот stat.gov.kz

Тем временем, на Enbek.kz наблюдается широкая разбежка: например, вальцовщику предлагают зарплату от 300 тысяч тенге, а подземному проходчику – до 600 тысяч тенге. Электрогазосварщику обещают зарплату от 180 тысяч тенге. Фрезеровщику готовы платить до 400 тысяч тенге, машинисту экскаватора – до 258 тысяч тенге.

В целом на онлайн-платформе зарплата менее 100 тысяч тенге составляет лишь небольшую часть рынка. Основная масса предложений сосредоточена в диапазоне от 200 до 300 тысяч тенге. Чуть меньше предложений с оплатой от 150 до 200 тысяч тенге. Самых высокооплачиваемых позиций, где зарплата превышает 300 тысяч тенге, заметно меньше. Они представлены в ограниченном числе и, как правило, требуют особых навыков или высокой ответственности.

По данным hh.kz, средняя зарплата по тяжелому производству в Казахстане – около 480-520 тысяч тенге, но она сильно зависит от региона и профиля компании.

Самые высокие зарплаты предлагают в нефтегазовой отрасли – до 900 тысяч тенге для опытных специалистов, горнометаллургический комплекс – 600-800 тысяч тенге, энергетике – 500-650 тысяч тенге.

Для начинающих рабочих старт – от 250-300 тысяч, но при вахтовом графике с надбавками сумма может вырасти вдвое.

Что говорят работодатели

На рынке тяжелого производства в Казахстане сохраняется высокий спрос на специалистов как рабочих, так и инженерно-технических профессий.

В корпорации "Казахмыс" востребованы горняки, обогатители, электромонтёры, слесари, машинисты, специалисты по промышленной безопасности и инженеры. Средний возраст работников – 40,6 года. Кадровая политика компании строится на сочетании опыта и притока молодых специалистов: новичкам помогают наставники, а преемственность поддерживается династиями.

С 2020 по 2024 год средняя зарплата ключевых рабочих специальностей в "Казахмысе" выросла на 108,8%. В I квартале 2025 года она составила:

горное производство – 861 тысяч тенге;

обогатительное – 608 тысяч;

вспомогательное – 574 тысяч.

Доход зависит от разряда и условий труда. Карьерный рост возможен после квалификационного экзамена. Подготовка кадров ведётся как внутри компании, так и совместно с учебными заведениями – в том числе через два корпоративных колледжа в Сатпаеве и Балхаше, где обучение финансируется полностью.

В энергетическом секторе, по данным АО "Самрук-Энерго", наибольший дефицит кадров наблюдается среди электросварщиков, электромонтёров, машинистов турбинного оборудования и электрослесарей. Средний возраст работников – 41 год. За три года зарплата производственного персонала выросла на 56%, в 2025 году запланировано дальнейшее повышение.

Помимо зарплаты, компания предлагает социальные выплаты, льготы, компенсации за вредные условия, санаторно-курортное лечение и улучшенные бытовые условия на предприятиях. Для привлечения молодёжи "Самрук-Энерго" сотрудничает с вузами и колледжами по дуальной системе обучения и участвует в образовательных проектах, включая международные стажировки (например, в Университете Генуи, Италия).

Обе компании отмечают, что комплексная подготовка специалистов и партнёрство с учебными заведениями остаются ключевыми инструментами решения кадрового дефицита.

Рынок тяжёлой промышленности Казахстана сегодня – это рынок соискателя. Квалифицированный рабочий может выбирать из нескольких предложений и диктовать условия. Для государства и бизнеса это сигнал к необходимости инвестировать в подготовку новых кадров, а для молодёжи – шанс освоить востребованную профессию, которая обеспечит стабильный доход.