В ходе пленарного заседания Мажилис Парламента Республики Казахстан депутат Еркин Абиль задал вопрос председателю Агентство по делам государственной службы Республики Казахстан Дархан Жазыкбаев о новой системе карьерного роста государственных служащих, передает корреспондент BAQ.KZ.

Абиль отметил, что поддерживает законопроект о государственной службе, однако попросил разъяснить предлагаемый механизм повышения должностного уровня.

«Я в целом поддерживаю данный законопроект и призываю коллег также поддержать его. Мой вопрос касается карьерного роста на государственной службе. Вы в своем докладе уже говорили об этом. В законопроекте предлагается механизм повышения должностного уровня в рамках одной государственной должности. Предусмотрено, что это будет происходить поэтапно с учетом стажа работы, прохождения стажировки или повышения квалификации. Вы также отметили, что при повышении должностного уровня будет увеличиваться заработная плата», — сказал депутат.

Он поинтересовался, чем повышение должностного уровня отличается от традиционного повышения по должности.

«В этой связи возникает несколько вопросов. Что означает повышение должностного уровня и чем оно отличается от должностного повышения? Если предусмотрено несколько ступеней повышения должностного уровня, сможет ли сотрудник с нижнего уровня перейти на более высокую должность?» — спросил Абиль.

В ответ председатель агентства Дархан Жазыкбаев пояснил, что новая модель предполагает внедрение горизонтального карьерного роста.

«Сейчас карьерный рост на государственной службе в основном происходит вертикально: сотрудник занимает более высокую должность и соответственно увеличивается его заработная плата. Мы предлагаем внедрить и горизонтальный рост. То есть государственный служащий может, оставаясь на своей должности, переходить на несколько должностных уровней и повышать свой оклад», — сказал он.

По словам Жазыкбаева, в рамках предлагаемой модели зарплата может увеличиваться до 30%.

«В рамках этой системы государственный служащий, оставаясь на своей должности, сможет поэтапно повышать должностной уровень и увеличивать свою заработную плату. В целом она может вырасти до 30%», — отметил глава агентства.

Он подчеркнул, что данная мера направлена на сохранение профессиональных кадров в государственной службе.

«Эта мера вводится для того, чтобы сохранить эффективных государственных служащих и укрепить институциональную память в государственных органах», — добавил Жазыкбаев.

При этом он подчеркнул, что возможность перехода на более высокие должности сохраняется.