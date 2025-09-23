В ближайшие пять лет цифровизация и искусственный интеллект кардинально изменят мировой рынок труда, прогнозируют эксперты World Economic Forum, передает BAQ.KZ со ссылкой на ranking.kz.

С 2025 по 2030 год трансформация затронет около 22% рабочих мест — одни профессии исчезнут, уступая место автоматизации, другие же появятся "с нуля". По оценкам аналитиков, к 2030 году появится примерно 170 миллионов новых рабочих мест — это около 14% существующего рынка труда, однако одновременно около 82 миллионов человек могут потерять работу из-за устаревших профессий и внедрения машин.

Автоматизация меняет около 39% навыков работников, а в числе самых быстрорастущих профессий — IT-специалисты. Особенно востребованы эксперты по Big Data, финтех-инженеры, специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению: их численность и спрос на них вырастут в два и более раз к 2030 году.

Казахстан не отстает от мировых тенденций. С момента пандемии численность IT-специалистов в стране выросла более чем в три раза: с 6,9 тысяч в 2020 году до почти 19,5 тысяч к середине 2025-го. Однако эти цифры учитывают только специалистов, официально относящихся к программированию и консалтингу — фактическое число "айтишников" гораздо выше, поскольку многие работают в других отраслях экономики.

Среднестатистический IT-работник Казахстана — мужчина 26 лет, с опытом 3-5 лет, работающий аналитиком данных и зарабатывающий около 700 тысяч тенге. Международные компании увеличивают штаты айтишников на 17–37%, а доля молодых специалистов растет. Тренд — гибридная работа, удаленка теряет популярность.

Рынок труда IT-сектора становится конкурентным: на одно вакантное место приходится до 17 соискателей, особенно остро это ощущается в Алматы и Нур-Султане. При этом работодатели предпочитают специалистов с опытом от 1 года, что создает трудности для новичков.

Главный вызов — соответствие навыков требованиям времени. Быстрое развитие технологий, в том числе внедрение ИИ, поднимает планку квалификации. Компании ищут специалистов, способных интегрировать искусственный интеллект в бизнес-процессы. Обучение работе с ИИ становится ключевым для карьеры в IT.

Доходы IT-специалистов стремительно растут — за последние годы зарплаты увеличились на 40% и достигли в среднем 1,2 миллиона тенге в месяц, что почти в три раза превышает средний по экономике страны. Высокие зарплаты отмечены у специалистов по машинному обучению и аналитике данных, в то время как в зависимости от отрасли и профиля уровень доходов может сильно варьироваться.