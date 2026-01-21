Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Айдарбек Ходжаназаров в кулуарах прокомментировал ситуацию с ростом цен на продукты и услуги в стране, передает BAQ.KZ.

В беседе с журналистами он отметил, что некоторые товары уже заметно подорожали.

– В первую очередь сейчас повысилась цена на морковь, я это вижу однозначно. Цены повысились на овощи, это невооруженным взглядом видно. Цены на мясо поднялись, но не до такого скачка, который был буквально в сентябре-октябре, — сказал Айдарбек Ходжаназаров.

Депутат также отметил, что на услуги массового роста цен пока не наблюдается, однако возможна цепная реакция, когда подорожание товаров отразится на тарифах перевозок и других услуг.

– Пока мы только-только вступаем в экономический процесс, будем наблюдать, — сказал мажилисмен.

Отвечая на вопрос журналистов, что порекомендует казахстанцам, чьи зарплаты не поспевают за ростом цен, он подчеркнул, что регулирование инфляции и уровня заработных плат находится в ведении профильных государственных структур.

– Я думаю, что это лучше адресовать структурам, которые контролируют инфляцию, в том числе министерству экономики, Национальному банку. А что касается заработных плат, наверное, это вопрос министерства труда, — отметил депутат.

При этом Ходжаназаров признался, что личных "лайфхаков" для экономии у него нет.