Зарплаты педагогов колледжей планируют повысить в Казахстане

Министерство просвещения намерено продолжить модернизацию системы технического и профессионального образования, включая цифровизацию колледжей, укрепление их материально-технической базы и развитие сельских учебных заведений. Об этом на пленарном заседании Мажилиса сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент BAQ.KZ.

В ходе обсуждения исполнения республиканского бюджета депутаты обратили внимание на сохраняющиеся проблемы в сфере технического и профессионального образования. Среди них - отток педагогических кадров из колледжей, несоответствие подготовки выпускников потребностям рынка труда, нехватка современного оборудования в сельских колледжах и недостаточный интерес молодежи к рабочим профессиям.

Отвечая на вопрос депутатов, министр напомнила, что по инициативе Президента 2025 год объявлен Годом рабочих профессий.

"Повышение престижа рабочих профессий и подготовка кадров в соответствии с потребностями экономики и рынка труда являются одним из приоритетных направлений государственной политики", – отметила она.

Сегодня в Казахстане работают 763 колледжа, в которых обучаются 556 тысяч студентов. Из них 393 тысячи получают образование за счет государственных грантов.

Министр также сообщила, что выпускники 9-х классов составляют 61% контингента студентов колледжей. В связи с этим ведомство совместно с Министерством финансов и местными исполнительными органами прорабатывает вопрос повышения заработной платы преподавателей общеобразовательных дисциплин.

Кроме того, для ранней профориентации школьников в стране открыто около тысячи профильных классов для учащихся 9-х и 11-х классов. В них обучение проходят более 31 тысячи школьников.

"Совместно с Министерством финансов мы продолжим работу по полной цифровизации колледжей, укреплению материально-технической базы, а также дальнейшему развитию колледжей в сельской местности", – подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

По ее словам, развитие технического и профессионального образования остается одним из ключевых инструментов подготовки востребованных специалистов для экономики страны.